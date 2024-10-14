Минтруд назвал размер маткапитала в 2025 году

Материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Так, по его словам, маткапитал на первого ребёнка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого. По прогнозам ведомства, воспользуются этой мерой поддержки в 2025 году более 1 млн россиян.