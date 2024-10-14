Минтруд назвал размер маткапитала в 2025 году
Маткапитал на первого ребёнка в 2025 году увеличится до 677 тысяч рублей
Материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Так, по его словам, маткапитал на первого ребёнка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого. По прогнозам ведомства, воспользуются этой мерой поддержки в 2025 году более 1 млн россиян.
А ранее в России по инициативе президента РФ Владимира Путина разрешили получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. А если остаток не превышает десяти тысяч рублей, получить его можно в виде единовременной выплаты.
Life.ru