Добровинский раскрыл, кого могут оштрафовать по закону о запрете чайлдфри
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал принятие в России закона о запрете пропаганды чайлдфри и рассказал Life.ru, кого по нему могут оштрафовать на пять миллионов рублей.
Пропаганда — это призыв к действию, соответственно, если вы просто напишете или скажете, что лично вы не хотите детей — не готовы пока, не получается по здоровью, не нашли достойного отца и т.д., — то это ваше личное дело, и за это штрафовать вряд ли станут. Но, если вы начнёте говорить, что жить без детей — это хорошо, и приводить плюсы чайлдфри, убеждая других, — это уже другая история, и тут вы уже можете попасть под действие этого закона.
По мнению адвоката, в первую очередь Фемида обратит взор на популярных блогеров, артистов и лидеров мнений, а также на сферу кино, поскольку именно они зачастую формируют отношение общественности к тому или иному вопросу.
Напомним, 12 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Новые нормы касаются именно пропаганды идеологии чайлдфри: насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей. Наказание за нарушение закона о запрете чайлфри будет предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц.
Life.ru