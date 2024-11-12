Добровинский раскрыл, кого могут оштрафовать по закону о запрете чайлдфри

Пропаганда — это призыв к действию, соответственно, если вы просто напишете или скажете, что лично вы не хотите детей — не готовы пока, не получается по здоровью, не нашли достойного отца и т.д., — то это ваше личное дело, и за это штрафовать вряд ли станут. Но, если вы начнёте говорить, что жить без детей — это хорошо, и приводить плюсы чайлдфри, убеждая других, — это уже другая история, и тут вы уже можете попасть под действие этого закона.