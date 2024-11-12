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12 ноября, 12:40

«Неприкосновенный выбор»: Депутат объяснил вывод монахов из-под закона о чайлдфри

Депутат Иванов оценил исключение монахов из закона о запрете пропаганды чайлдфри

Введение поправок, которые исключат монашество из действия законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, является важным шагом в сохранении прав и свобод личности в контексте религиозных убеждений. Об этом в беседе с Life.ru высказался председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов.

«Монашество и обет безбрачия основаны на глубоко укоренившихся традициях и внутренней духовной практике, которые имеют религиозное значение и признаны в обществе как неприкосновенный выбор», — отметил Иванов.

По словам депутата, запрет пропаганды чайлдфри нацелен на борьбу с продвижением сознательного отказа от рождения детей как модного стиля жизни, который может негативно влиять на демографическую ситуацию. Однако нельзя приравнивать все подобные решения к одному знаменателю.

Председатель движения «Россия Православная» также отметил, что некоторые люди не могут иметь детей по медицинским или личным причинам и не всегда готовы об этом говорить. Свои переживания они могут прикрывать свободными взглядами, создавая таким образом иллюзию выбора. Законопроект нужен для защиты общественных интересов, но он не должен нарушать права и свободы личности.

Уважение к индивидуальным решениям, таким как монашество, и признание многообразия причин, по которым люди приходят к отказу от рождения детей, является неотъемлемой частью гуманного и справедливого общества

Михаил Иванов

председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы

Ранее сегодня Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно новому закону, распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей, будет запрещено в Интернете, СМИ, кино и рекламе. Наказание за нарушение закона о запрете чайлфри будут предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц. Однако насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей.

Госдума согласилась не считать информацию о монашестве пропагандой чайлдфри
Госдума согласилась не считать информацию о монашестве пропагандой чайлдфри
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Life.ru

Ольга Годуненко
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