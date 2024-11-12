«Неприкосновенный выбор»: Депутат объяснил вывод монахов из-под закона о чайлдфри

Введение поправок, которые исключат монашество из действия законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, является важным шагом в сохранении прав и свобод личности в контексте религиозных убеждений. Об этом в беседе с Life.ru высказался председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов.

«Монашество и обет безбрачия основаны на глубоко укоренившихся традициях и внутренней духовной практике, которые имеют религиозное значение и признаны в обществе как неприкосновенный выбор», — отметил Иванов.

По словам депутата, запрет пропаганды чайлдфри нацелен на борьбу с продвижением сознательного отказа от рождения детей как модного стиля жизни, который может негативно влиять на демографическую ситуацию. Однако нельзя приравнивать все подобные решения к одному знаменателю.

Председатель движения «Россия Православная» также отметил, что некоторые люди не могут иметь детей по медицинским или личным причинам и не всегда готовы об этом говорить. Свои переживания они могут прикрывать свободными взглядами, создавая таким образом иллюзию выбора. Законопроект нужен для защиты общественных интересов, но он не должен нарушать права и свободы личности.