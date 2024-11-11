Госдума согласилась не считать информацию о монашестве пропагандой чайлдфри

Во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды движения чайлдфри в документ внесли несколько поправок. Так, информация об обете безбрачия среди представителей монашества не будет считаться запретной и подвергаться штрафам. Об этом стало известно из текста документа, опубликованного в думской базе.

«Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества <...> если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций», — указано в тексте документа.