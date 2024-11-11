Госдума согласилась не считать информацию о монашестве пропагандой чайлдфри
Во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды движения чайлдфри в документ внесли несколько поправок. Так, информация об обете безбрачия среди представителей монашества не будет считаться запретной и подвергаться штрафам. Об этом стало известно из текста документа, опубликованного в думской базе.
«Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества <...> если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций», — указано в тексте документа.
С просьбой дополнить законопроект информацией о монашестве ранее выступили представители РПЦ. В целом, церковь поддержала закон, но попросила учесть традиционный образ жизни монахов. О том, что монашество не будет попадать под действия закона заявлял депутат ГД Виталий Милонов. Он также указал, что РПЦ никогда не занималась пропагандой монашества.
Напомним, ранее Госдумой в первом чтении был принят проект закона, который запретит пропагандировать идеологию чайлдфри в Интернете, кино и рекламных объявлениях. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, наказание за нарушение закона для юрлиц будет предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей. При этом уточнялось, что насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей.
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