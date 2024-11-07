Комплекс «Новый Херсонес» принял за три месяца 1 млн туристов
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» посетили миллион человек всего за сто дней работы, открыт объект был в конце июля этого года. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба комплекса.
«Со дня открытия комплекс имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров. Для сравнения, Крымский полуостров за 10 месяцев всего посетило свыше 5 миллионов туристов — «Новый Херсонес» за три месяца перевалил отметку в 1 миллион», — говорится в тексте.
По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), интерес посетителей к «Новому Херсонесу» доказывает его нужность в России, туристы шли в музей и в летнюю жару, и под осенним дождём, что доказывает востребованность подобных культурных объектов. А директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин назвал «Новый Херсонес» драйвером развития туризма в Крыму.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Крым, где вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудила дальнейшие планы развития инфраструктуры города. Матвиенко также побывала в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», который произвёл на неё неизгладимое впечатление.
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