Комплекс «Новый Херсонес» принял за три месяца 1 млн туристов

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» посетили миллион человек всего за сто дней работы, открыт объект был в конце июля этого года. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба комплекса.

«Со дня открытия комплекс имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров. Для сравнения, Крымский полуостров за 10 месяцев всего посетило свыше 5 миллионов туристов — «Новый Херсонес» за три месяца перевалил отметку в 1 миллион», — говорится в тексте.

По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), интерес посетителей к «Новому Херсонесу» доказывает его нужность в России, туристы шли в музей и в летнюю жару, и под осенним дождём, что доказывает востребованность подобных культурных объектов. А директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин назвал «Новый Херсонес» драйвером развития туризма в Крыму.