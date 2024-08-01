Песков предложил представителям ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься Херсонесом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил представителям ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься комплексом "Херсонес Таврический". Так он отреагировал на попытки Минкульта Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, который якобы находится под угрозой разрушения.

"Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что украинский Минкульт добивается включения Херсонеса в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. С таким заявлением на 46-м заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели выступила представитель Киева Анастасия Бондарь.