Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за создание "Нового Херсонеса"

Приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса" направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за инициативу создания комплекса и добавил, что музейно-храмовый объект будет напоминать о великой силе духовного и культурного единства.

"Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс. Хотел бы выразить глубокую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, по инициативе и при непосредственном участии которого был возведён "Новый Херсонес", а также всем потрудившимся над созданием этого комплекса", — написал патриарх Кирилл на сайте Русской православной церкви.