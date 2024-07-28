Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за создание "Нового Херсонеса"
Приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса" направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за инициативу создания комплекса и добавил, что музейно-храмовый объект будет напоминать о великой силе духовного и культурного единства.
"Именно о великой силе духовного и культурного единства напоминает нам сегодня этот музейно-храмовый комплекс. Хотел бы выразить глубокую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, по инициативе и при непосредственном участии которого был возведён "Новый Херсонес", а также всем потрудившимся над созданием этого комплекса", — написал патриарх Кирилл на сайте Русской православной церкви.
Напомним, что сегодня, 28 июля, в России отмечается 1036-летие со дня Крещения Руси. Помимо этого в Санкт-Петербурге пройдёт большой парад в честь Дня ВМФ. Президент РФ примет участие в празднике. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" же откроют для посетителей 30 июля. В день объект сможет принимать 50 тысяч гостей.
Life.ru