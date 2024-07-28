Патриарх Кирилл поздравил Путина и Лукашенко с Днём Крещения Руси

Президента России Владимира Путин с Днём Крещения Руси и тезоименитством поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что сегодня власть и Церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни общества.

"Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и Отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

Глава РПЦ также отметил личный вклад Путина в развитие доброго и плодотворного диалога между Церковью и властью. Патриарх Кирилл пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

Поздравление глава РПЦ направил и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Патриарх пожелал ему крепкого здоровья, душевных сил и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

"Искренне признателен Вам за внимание к служению Белорусского экзархата и личный вклад в укрепление конструктивного церковно-государственного соработничества в республике. Надеюсь, что это сотрудничество будет и впредь приносить обильные плоды в деле утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества", — написал патриарх.