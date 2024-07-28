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28 июля, 06:59

"С нами Бог и Андреевский флаг!": В Севастополе 29 июля будет нерабочим днём

В Севастополе в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси объявили нерабочим 29 июля

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение объявить нерабочим праздничным днём 29 июля в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси, которые отмечаются сегодня, 28 июля. Об этом глава города сообщил у себя в телеграм-канале.

Развожаев сразу отметил, что у этих двух праздников несколько разная тематика, однако именно в Севастополе православная вера и русский флот слились воедино, сделав День ВМФ и День Крещения Руси священными для города.

"Вспомните знаменитый девиз ВМФ: "С нами Бог и Андреевский флаг". В честь этих двух дат я принял решение установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днём. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства Севастополя", — рассказал губернатор.

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А во Владивостоке уже прошёл парад ко Дню ВМФ России. На нём были продемонстрированы российские корабли и подводные лодки, а вторая часть мероприятия прошла в виде театрализованного представления. Главный парад ожидается сегодня в Санкт-Петербурге. На нём будет присутствовать президент Владимир Путин.

Владимир Озеров
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