"С нами Бог и Андреевский флаг!": В Севастополе 29 июля будет нерабочим днём

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение объявить нерабочим праздничным днём 29 июля в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси, которые отмечаются сегодня, 28 июля. Об этом глава города сообщил у себя в телеграм-канале.

Развожаев сразу отметил, что у этих двух праздников несколько разная тематика, однако именно в Севастополе православная вера и русский флот слились воедино, сделав День ВМФ и День Крещения Руси священными для города.

"Вспомните знаменитый девиз ВМФ: "С нами Бог и Андреевский флаг". В честь этих двух дат я принял решение установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днём. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства Севастополя", — рассказал губернатор.