"С нами Бог и Андреевский флаг!": В Севастополе 29 июля будет нерабочим днём
В Севастополе в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси объявили нерабочим 29 июля
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение объявить нерабочим праздничным днём 29 июля в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси, которые отмечаются сегодня, 28 июля. Об этом глава города сообщил у себя в телеграм-канале.
Развожаев сразу отметил, что у этих двух праздников несколько разная тематика, однако именно в Севастополе православная вера и русский флот слились воедино, сделав День ВМФ и День Крещения Руси священными для города.
"Вспомните знаменитый девиз ВМФ: "С нами Бог и Андреевский флаг". В честь этих двух дат я принял решение установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днём. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства Севастополя", — рассказал губернатор.
А во Владивостоке уже прошёл парад ко Дню ВМФ России. На нём были продемонстрированы российские корабли и подводные лодки, а вторая часть мероприятия прошла в виде театрализованного представления. Главный парад ожидается сегодня в Санкт-Петербурге. На нём будет присутствовать президент Владимир Путин.