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23 июля, 14:09

"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси и откроют для гостей 30 июля

"Новый Херсонес". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

"Новый Херсонес". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" собираются освятить в День Крещения Руси 28 июля. В пилотном режиме он станет доступен для посетителей 30 июля. Об этом рассказал на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

"Комплекс будет освящён в День Крещения Руси 28 июля. В этот день посетителями будет только духовенство в большом количестве, которые проведут крестный ход и Божественную литургию. Для посетителей музейно-храмовый комплекс откроется в ближайший вторник, ровно через неделю, 30 июля в восемь часов утра", — сообщил епископ.

По словам митрополита Тихона, принять участие в крестном ходе смогут и те, кто помогал воздвигнуть комплекс.

"Вход на территорию будет абсолютно для всех бесплатный. В летний период комплекс будет работать до 24 часов, в ночное время он работать не будет. Важно, что нужна будет регистрация через сайт "Херсонес.рф", который заработает 28 июля", — отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Также бесплатно можно будет посетить Музей христианства, а для того, чтобы посетить другие достопримечательности комплекса, уже нужно приобрести билет.

"Новый Херсонес" включает в себя три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Он построен в исторической части Севастополя рядом с музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Комплекс является частью большого культурного кластера, строящегося в прибрежной зоне города.

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Ранее митрополит Тихон поблагодарил военных строителей, которые за два года возвели "Новый Херсонес". В свою очередь, губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что музейно-храмовый комплекс будет иметь большую важность для всего православного мира.

Владимир Озеров
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