Развожаев отметил важность "Нового Херсонеса" для всего православного мира

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет очень значимым для всего православного мира. Он назвал проект грандиозным.

"Проект беспрецедентный. Для Севастополя — грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический центр притяжения", — сказал глава города во время пресс-конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.

Развожаев напомнил, что комплекс возвели военные строители за два года. На территории сделали новые музеи, парки, войсковые части, которые были перемещены, и новые различные современные здания. На данный момент это один из бюджетообразующих проектов города. Он позволит создать в Севастополе большое количество новых рабочих мест.

"Не буду раскрывать инвестиции, которые были сделаны, но это беспрецедентные инвестиции в истории Севастополя", — заключил Развожаев.