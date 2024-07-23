Развожаев отметил важность "Нового Херсонеса" для всего православного мира
Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет очень значимым для всего православного мира. Он назвал проект грандиозным.
"Проект беспрецедентный. Для Севастополя — грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический центр притяжения", — сказал глава города во время пресс-конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.
Развожаев напомнил, что комплекс возвели военные строители за два года. На территории сделали новые музеи, парки, войсковые части, которые были перемещены, и новые различные современные здания. На данный момент это один из бюджетообразующих проектов города. Он позволит создать в Севастополе большое количество новых рабочих мест.
"Не буду раскрывать инвестиции, которые были сделаны, но это беспрецедентные инвестиции в истории Севастополя", — заключил Развожаев.
Напомним, что в парке "Херсонес Таврический" также создана экспозиция Музея христианства. Данный парк станет крупнейшим туристическим и научным центром не только Севастополя, но и всей России. Древние артефакты из федеральных музеев будут основой выставки.