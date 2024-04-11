В парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства

Древние артефакты из федеральных музеев станут основой выставки первого в России Музея христианства в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Парк "Херсонес Таврический". Обложка © Пресс-служба Министерства культуры

Из Москвы в Севастополь прибыла делегация с научными сотрудниками и археологами. Представители Музеев Московского Кремля, Исторического музея и Музея Рублёва выразили готовность предоставить свои коллекции для создания новой выставки.

В парк "Херсонес Таврический" привезут артефакты музеев России для создания музея христианства. Фото © Пресс-служба Министерства культуры

Как отметили в пресс-службе Министерства культуры, в коллекциях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея им. Андрея Рублёва хранятся ценные памятники, рассказывающие о зарождении христианства. Планируется, что одним из ключевых пространств экспозиции станет зал, посвящённый евангельским событиям. Его наполнят цифровые копии шедевров мировой культуры из фондов Третьяковской галереи и Русского музея.

В парк "Херсонес Таврический" привезут артефакты музеев России для создания музея христианства. Фото © Пресс-служба Министерства культуры

Парк станет крупнейшим туристическим и научным центром не только Севастополя, но и всей России. Кроме существующих Музея христианства и Музея Античности и Византии, туда также войдут Музей Крыма и Новороссии, два молодёжных центра, квартал реконструкции с "Городом мастеров". Кстати, отметим, что на территории парка уже работают Школа искусств и филиал "Артека" — центр "Корсунь".