В парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства
В первом в России Музее христианства в Севастополе покажут древние артефакты
Парк "Херсонес Таврический". Обложка © Пресс-служба Министерства культуры
Древние артефакты из федеральных музеев станут основой выставки первого в России Музея христианства в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
Парк "Херсонес Таврический". Обложка © Пресс-служба Министерства культуры
Из Москвы в Севастополь прибыла делегация с научными сотрудниками и археологами. Представители Музеев Московского Кремля, Исторического музея и Музея Рублёва выразили готовность предоставить свои коллекции для создания новой выставки.
В парк "Херсонес Таврический" привезут артефакты музеев России для создания музея христианства. Фото © Пресс-служба Министерства культуры
Как отметили в пресс-службе Министерства культуры, в коллекциях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея им. Андрея Рублёва хранятся ценные памятники, рассказывающие о зарождении христианства. Планируется, что одним из ключевых пространств экспозиции станет зал, посвящённый евангельским событиям. Его наполнят цифровые копии шедевров мировой культуры из фондов Третьяковской галереи и Русского музея.
В парк "Херсонес Таврический" привезут артефакты музеев России для создания музея христианства. Фото © Пресс-служба Министерства культуры
Парк станет крупнейшим туристическим и научным центром не только Севастополя, но и всей России. Кроме существующих Музея христианства и Музея Античности и Византии, туда также войдут Музей Крыма и Новороссии, два молодёжных центра, квартал реконструкции с "Городом мастеров". Кстати, отметим, что на территории парка уже работают Школа искусств и филиал "Артека" — центр "Корсунь".
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