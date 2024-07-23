Митрополит Тихон поблагодарил российских военных строителей за "Новый Херсонес"

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) выразил благодарность российским военным строителям за их мастерство и профессионализм, продемонстрированные при возведении музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".

"Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев — это тоже беспрецедентное время. Причём, поверьте, за счёт удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", — сказал он на конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.

Митрополит подчеркнул, что значительное количество строительных материалов приходилось перевозить в Крым из различных регионов России.