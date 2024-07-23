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23 июля, 12:08

Митрополит Тихон поблагодарил российских военных строителей за "Новый Херсонес"

Парк "Херсонес Таврический". Обложка © Пресс-служба Министерства культуры

Парк "Херсонес Таврический". Обложка © Пресс-служба Министерства культуры

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) выразил благодарность российским военным строителям за их мастерство и профессионализм, продемонстрированные при возведении музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".

"Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев — это тоже беспрецедентное время. Причём, поверьте, за счёт удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", — сказал он на конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.

Митрополит подчеркнул, что значительное количество строительных материалов приходилось перевозить в Крым из различных регионов России.

Музею "Павловск" подарили ценные книги из собрания императрицы Марии Фёдоровны
Музею "Павловск" подарили ценные книги из собрания императрицы Марии Фёдоровны

Ранее Life.ru сообщал, что древние артефакты из федеральных музеев станут основой выставки первого в России Музея христианства в парке "Херсонес Таврический". Исторический комплекс превратится в крупнейший туристический и научный центр не только в Севастополе, но и в РФ. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии в его состав войдут Музей Крыма и Новороссии, два молодёжных центра, а также квартал реконструкции с "Городом мастеров".

Александра Мышляева
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