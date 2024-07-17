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17 июля, 19:43

Музею "Павловск" подарили ценные книги из собрания императрицы Марии Фёдоровны

Исторические книги из собрания императрицы Марии Фёдоровны подарили музею-заповеднику "Павловск". Роскошный подарок культурному учреждению преподнёс коллекционер Сергей Мосунов.

Музею "Павловск" подарили ценные книги из собрания императрицы Марии Фёдоровны. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", он предоставил "Павловску" семь томов сочинений госпожи Тансен XVIII века с суперэкслибрисами супруги Павла I, а также мемуары маршала Франции в переплёте из красного тиснёного сафьяна. Все издания коллекционер приобрёл на зарубежных аукционах.

"Я коллекционирую именно книги, связанные с царскими библиотеками, в том числе особенно ценные для меня — это Павловские книги: Павла I и Марии Фёдоровны, потому что это XVIII век, это всегда сложно найти и особо ценно для российской истории и культуры. И плюс, мы знаем, что в 30-е годы на распродаже было продано больше всего именно Павловских книг, — рассказал Мосунов.

После такого ценного подарка главный хранитель музея-заповедника Алексей Гузанов заявил, что с помощью меценатов Павловск надеется воссоздать Музыкальный вокзал, а благодаря коллекционерам-дарителям — восполнить книжное собрание дворца.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Государственный музей истории религии передали более 30 экспонатов из зоны СВО. Экспонаты преподнёс просветительский центр "Ленинградский доброволец". Теперь в музее есть икона Богородицы, написанная на крышке ящика от патронов неизвестным участником СВО, а также набор шевронов с религиозной тематикой и флаги разных частей и отрядов.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Афонина
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