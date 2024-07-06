От бабушкиных тарелок до богатства, или Какая посуда СССР стоит больших денег

В советские времена в каждом доме была посуда, которая сейчас может принести вам неплохую прибыль. Если вы не знаете, что делать со старым бабушкиным сервизом или чайными ложками из мельхиора, не спешите их выбрасывать. Есть шанс, что эти предметы могут быть проданы за хорошие деньги. Давайте разберёмся, на что стоит обратить внимание при оценке и продаже советской посуды.

Столовые приборы СССР, которые стоят дорого

Как оценить и продать советские столовые приборы. Фото © Avito

Начнём со столовых приборов. Полный комплект, которым практически не пользовались, стоит дороже. Если ваш набор потерял пару чайных ложек или эмаль на ножах облезла, это снизит цену минимум на 50%. Особо ценятся приборы из драгоценных металлов. Немецкий комплект из 56 предметов в позолоте может стоить около ₽ 35 000, а мельхиоровый набор из 24 предметов с посеребрением можно продать за ₽ 3000–8000. Не забывайте проверять клеймо. На таких приборах обычно стоят два клейма: проба и завод-изготовитель. Если ваш набор сделан в довоенное время, то за одну вилку 1930-х годов могут предложить до ₽2000, а в идеальном состоянии — от ₽3000.

Дорогие советские сахарницы

Советские сахарницы бывают трёх видов: фарфоровые, стеклянные и металлические (мельхиор, алюминий, серебро).

Фарфоровые сахарницы

Старая советская посуда: что выгодно продать. Фото © Avito

Без сколов и трещин такие сахарницы стоят около ₽500. Даже сахарницы из Чехословакии стоят примерно столько же. Однако рисунки с агитационными мотивами (серп и молот, лозунги, рабочие) могут увеличить цену до ₽6500.

Стеклянные сахарницы СССР — за сколько продать

Секреты успешной продажи советской посуды. Фото © Avito

Обычно используются также как конфетницы или вазы для варенья. Средняя цена на такие сахарницы — ₽500, но если есть сколы или отсутствует крышка, цена падает до ₽100. Богемское стекло конца XIX века, украшенное золотом и драгоценными камнями, может стоить от ₽ 50 000 и выше.

Металлические сахарницы

Сахарницы СССР: стоит ли хранить или можно дорого продать? Фото © Avito

Послевоенные мельхиоровые или никелевые сахарницы стоят около ₽ 200–500. Бронзовая дореволюционная сахарница с посеребрением может быть продана за ₽ 2000–3000. Серебряные сахарницы с клеймом признанных мастеров или имперским гербом ценятся гораздо выше.

Столовые сервизы времён СССР

Для оценки сервиза важно посмотреть на клеймо и монограмму. Они помогут определить фабрику-изготовителя и имя художника, расписывавшего предметы.

"Вербилки"

Редкие советские сервизы: на что обратить внимание. Фото © Avito

Фарфоровый завод "Вербилки", основанный в середине XVIII века, производил посуду для царского двора. Чайный сервиз 1870–1890 годов из 11 предметов может стоить ₽ 90 000. Сервизы с клеймом СССР до 40-х годов или с изображением лося 60–70-х годов стоят от ₽1000.

"Дулёво"

Как заработать на бабушкиных сервизах. Фото © Avito

Посуда кузнецовского периода украшала императорские столы, и сейчас молочник или сахарница дореволюционного периода могут стоить около ₽3000. Сервизы советского периода с клеймом "Дулёвский фарфоровый завод" можно продать за ₽ 3000–5000. Особенно ценятся сервизы, выпущенные к памятным датам, например к Олимпиаде-80.

Сервиз "Мадонна"

Почему советская посуда снова в моде и стоит дорого. Фото © Avito

Этот легендарный сервиз из ГДР может стоить от нескольких тысяч до нескольких средних зарплат. Цена зависит от производителя, возраста и сохранности. Чем сервиз старше, тем дороже можно его продать.