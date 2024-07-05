5 экстремальных аттракционов СССР, которые обожали советские дети, несмотря на опасность

В советских парках аттракционов можно было найти настоящие сокровища для любителей пощекотать нервы. Каждое лето дети и взрослые выстраивались в длинные очереди, чтобы испытать на себе эти захватывающие, но часто весьма опасные развлечения. Несмотря на риск, советские дети обожали эти аттракционы, и сейчас мы вспомним пять самых экстремальных из них.

"Петля Нестерова"

Самые опасные аттракционы СССР. Фото © VK / Советский дизайн

Этот аттракцион, появившийся в 1959 году, был настоящим испытанием для смельчаков. Два двухместных самолёта с пропеллерами вращались горизонтально, как маятник, и делали мёртвую петлю, летя параллельно друг другу. Те, кто решался на такой полёт, испытывали сильные перегрузки, а риск вылететь из самолёта был вполне реальным. Правда, уже к 1980-м годам аттракцион почти исчез, оставив о себе лишь воспоминания и легенды.

"Колесо обозрения"

Советские аттракционы, проверяющие на смелость. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / В. Чайковский

Советские чёртовы колёса были популярным аттракционом, но не менее экстремальным. Почти все такие сооружения имели высоту 24 метра и открытые кабинки, которые закрывались лишь на цепочку и скрипели при каждом покачивании. Для тех, кто боялся высоты, это было настоящим испытанием. А легенды о застрявших на колесе и проведших несколько часов на высоте добавляли этому аттракциону ещё больше ужаса.

"Сюрприз"

Экстремальные советские развлечения для смельчаков. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Валентин Кунов

"Сюрприз" появился в советских парках развлечений в 1970-х годах и сразу стал известен своей экстремальностью. Центрифуга со стоящими по краю людьми поднималась под углом 65 градусов и стремительно вращалась. Три минуты такого вращения были настоящим испытанием для вестибулярного аппарата. Неудивительно, что его прозвали тошнилкой. Мелочь из карманов катающихся осыпала счастливчиков внизу, а некоторые подростки специально дежурили, чтобы собрать этот "улов".

"Энтерпрайз"

Легенды советских парков: экстремальные аттракционы. Фото © Wikipedia

Этот уникальный аттракцион импортного производства появился на ВДНХ в 1976 году в рамках международной выставки "Аттракцион-76". Он представлял собой более экстремальную версию "Сюрприза". Двухместные кабинки вращались сначала горизонтально, а затем почти вертикально, при этом сами кабинки крутились в другую сторону. Очереди на "Энтерпрайз" были огромные, но все хотели испытать этот незабываемый адреналин.

Американские горки

Почему дети обожали рискованные аттракционы СССР. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

В 1970-х годах советские дети могли испытать адреналин на американских горках "Супер-8" с мёртвой петлёй и многочисленными подъёмами и падениями. Эти горки были частью чехословацких луна-парков, которые гастролировали по Союзу. Похожий аттракцион, Jet Star, остался в парке Горького после выставки 1971 года. Очереди на это развлечение были огромные, а на резких поворотах можно было потянуть шею или получить синяки.