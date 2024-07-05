Глава "Абрау-Дюрсо" Титов назвал сырьё для белорусских вин "шмурдяком"

Глава винного дома "Абрау-Дюрсо" и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назвал сырьё для белорусских вин "шмурдяком".

"Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", — передаёт его слова "РБК Вино".

Он напомнил, что в России производителям запрещено называть вином продукцию, которая была изготовлена не из российского сырья. Однако, по его словам, на товары из Белоруссии это не распространяется. Титов отметил, что для белорусских производителей также отсутствует импортная пошлина.