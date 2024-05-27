Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 13:38

В России вновь разгорелась дискуссия из-за повышения пошлин на импорт вина

ФТС: Ввозная пошлина в 200% для вин из стран НАТО станет запретительной

Российские ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Об этом сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

"Соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовой натуральный объём. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин", — подчеркнул спикер на форуме "Неделя российского ретейла".

По его словам, в этой теме есть много сторонников и противников. Чмора дополнил, что главная дискуссия заключается именно в пороге повышения пошлин на вино. Кроме того, решение о введении ввозной пошлины в размере 200% пока не принято, пояснил Чмора. Если проект утвердят, он будет иметь запретительный характер, уточнил специалист.

"Экономический эффект при её уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет", — приводит слова Чморы ТАСС.

Доходы от пошлин на вино из недружественных стран могут направить на создание курортов
Доходы от пошлин на вино из недружественных стран могут направить на создание курортов

Напомним, в 2023 году Правительство РФ увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития считают, что отечественные вина и импорт из дружественных государств полностью обеспечат внутренний спрос. Позднее стало известно, что кабмин рассмотрит инициативу о пошлинах в 200% на вино из стран НАТО. Таким образом российское правительство поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает свои меры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kaband

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • ФТС России
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров