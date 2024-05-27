В России вновь разгорелась дискуссия из-за повышения пошлин на импорт вина

Российские ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Об этом сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

"Соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовой натуральный объём. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин", — подчеркнул спикер на форуме "Неделя российского ретейла".

По его словам, в этой теме есть много сторонников и противников. Чмора дополнил, что главная дискуссия заключается именно в пороге повышения пошлин на вино. Кроме того, решение о введении ввозной пошлины в размере 200% пока не принято, пояснил Чмора. Если проект утвердят, он будет иметь запретительный характер, уточнил специалист.

"Экономический эффект при её уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет", — приводит слова Чморы ТАСС.