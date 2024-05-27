В России вновь разгорелась дискуссия из-за повышения пошлин на импорт вина
ФТС: Ввозная пошлина в 200% для вин из стран НАТО станет запретительной
Российские ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Об этом сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.
"Соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет 64%. Как сегодня уже говорили, 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовой натуральный объём. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин", — подчеркнул спикер на форуме "Неделя российского ретейла".
По его словам, в этой теме есть много сторонников и противников. Чмора дополнил, что главная дискуссия заключается именно в пороге повышения пошлин на вино. Кроме того, решение о введении ввозной пошлины в размере 200% пока не принято, пояснил Чмора. Если проект утвердят, он будет иметь запретительный характер, уточнил специалист.
"Экономический эффект при её уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет", — приводит слова Чморы ТАСС.
Напомним, в 2023 году Правительство РФ увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития считают, что отечественные вина и импорт из дружественных государств полностью обеспечат внутренний спрос. Позднее стало известно, что кабмин рассмотрит инициативу о пошлинах в 200% на вино из стран НАТО. Таким образом российское правительство поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает свои меры.
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