Эксперты раскрыли, будет ли в России дефицит доступного вина

На витринах российских магазинов к концу 2024 года не будет импортного вина дешевле 700 рублей, однако рынок из-за этого не опустеет. Об этом в беседе с aif.ru рассказал глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дроби.

Собеседник издания отметил, что это становится очевидным, учитывая действующие со стороны РФ пошлины и акцизы. Специалист также уточнил, что в первую очередь речь идёт о товарах поставщиков европейского вина из входящих в Североатлантический альянс стран.

В то же время эксперт успокоил потребителей, заверив тех, что рынок доступного вина не опустеет, так как своё место на магазинной полке найдёт отечественное вино, стоимость которого будет начинаться от 250 рублей. Помимо того, представители торговых сетей сообщают о незначительном увеличении нагрузки российских производителей вина из-за повышения на акцизы.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с журналистами подчеркнул, что для развития отрасли важным шагом является поддержка отечественного производителя посредством акцизов и пошлин на импорт. Однако также, по его словам, для обеспечения справедливой конкуренции и доступности продукции для потребителей необходимо учитывать различные аспекты.

"Россия в августе 2023 года уже подняла пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. Однако, судя по данным ФТС, эта мера не остановила ввоз вина и после "просадки" во второй половине 2023 года. А в 2024 году импорт вин из недружественных стран снова стал расти", — заявил Щербаченко.