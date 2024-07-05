Москвичам объяснили, как связаны смерчи и массовая застройка

В Москве снова прогнозируют довольно нетипичное погодное явление — смерчи. Некоторые эксперты считают, что возникновение таких необычных природных явлений может быть связано со строительством новых жилых комплексов, включающих высотные здания. Так это или нет, Life.ru раскрыла начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Милькина.

По её словам, на сегодняшний день нет однозначного мнения, влияет ли многоэтажная городская застройка на климатические изменения и образование смерчей. Однако влияние строительства на розу ветров и температуру воздуха неоспоримо.

Известно, что направление ветра в городе отличается от естественной розы ветров. А температура в центре может отличаться на 4–6 градусов от температуры на окраине города. Строительство районов в форме параллелепипедов может создавать области, в которых происходит сильное вихревое движение. Думаю, многие замечали, что во дворах в форме колодцев, окружённых высокими домами, часто гуляет сильный ветер, иногда почти сбивающий с ног. Ирина Милькина Начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления

Кроме того, в сильную жару асфальтовое покрытие двора раскаляется, тем самым образуя дополнительные тёплые потоки воздуха. В Москве и в других городах, например, в жаркие дни для снижения температуры у поверхности земли проводится аэрация проезжей части.

Специалисты-физики считают, что для образования смерча необходимо несколько условий: тёплый влажный воздух в нижних слоях атмосферы, перепады скорости ветра на разных высотах и поднятие тёплого воздуха вверх. Получается, что плотная городская застройка "выполняет" несколько условий возникновения смерчей, отмечает Милькина.

Для снижения вихревых потоков и во избежание образования смерчей при проектировании и строительстве многоэтажных зданий следует учитывать существующую розу ветров, проводить испытания на моделях. Нарисованным на бумаге или в составе макета здание может выглядеть очень привлекательно, но неизвестно, как будут вести себя воздушные потоки, на пути которых оно окажется.

Существуют специальные ландшафтные аэродинамические трубы для проведения испытаний моделей зданий, но в силу высокой стоимости такого процесса сейчас часто прибегают к компьютерному моделированию, рассказала эксперт. Также нужно учитывать уже существующую застройку, чтобы строительство новых зданий не ухудшило ветровую обстановку и не стало причиной задержки воздушных потоков.

Хорошим экраном являются деревья и кустарники, создающие дополнительную защиту от сильных порывов ветра. Но за состоянием деревьев надо следить, поскольку старые деревья могут ломаться при сильных ветрах, подчеркнула собеседница Life.ru.