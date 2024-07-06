Life.ru узнал, по какой мутной схеме отмывал деньги отец братьев-террористов из Дагестана

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, предварительно, подозревается в хищении около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Омаров фиктивно устраивал жителей на работу в районную газету. Чиновник вступил в сговор с главредом издания МБУ "Редакция газеты "К изобилию". В период с 2016 по 2022 годы соучастники предложили ряду местных жителей фиктивно трудоустроиться на разные должности. Главред газеты издала приказы о зачислении сотрудников на работу, но при этом деньги, которые якобы должны были пойти на зарплату, начислялись на разные счета. Их, предварительно, использовали для оплаты личной охраны Омарова.