Life.ru узнал, по какой мутной схеме отмывал деньги отец братьев-террористов из Дагестана
SHOT: Экс-глава района в Дагестане Омаров был в сговоре с главредом газеты
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, предварительно, подозревается в хищении около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Омаров фиктивно устраивал жителей на работу в районную газету. Чиновник вступил в сговор с главредом издания МБУ "Редакция газеты "К изобилию". В период с 2016 по 2022 годы соучастники предложили ряду местных жителей фиктивно трудоустроиться на разные должности. Главред газеты издала приказы о зачислении сотрудников на работу, но при этом деньги, которые якобы должны были пойти на зарплату, начислялись на разные счета. Их, предварительно, использовали для оплаты личной охраны Омарова.
Возбуждено уголовное дело за отмывание денежных средств в крупном размере.
Напомним, 5 июля стало известно, что Омаров вышел на свободу после десятидневного ареста за мелкое хулиганство. Однако сегодня утром его вновь задержали. Позже стало известно, что его подозревают в отмывании денег.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церкви и синагоги. В результате нападения погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое преступников оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии.
ТАСС / Пресс-служба Ленинского суда