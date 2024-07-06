Экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, заподозрили в отмывании денег
SHOT: Экс-главу района в Дагестане Омарова подозревают в отмывании денег
Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT.
Накануне, 5 июля, стало известно, что Омаров вышел на свободу после десятидневного ареста за мелкое хулиганство. Предварительно, оперативники не нашли связи между ним и действиями двух его сыновей, которые участвовали в терактах. Тем не менее сегодня утром Омарова вновь задержали. Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев, отца террористов забрали ночью из дома в селе Сергокала и доставили в Махачкалу.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церкви и синагоги. В результате нападения погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое преступников оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии.