Экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, заподозрили в отмывании денег

Накануне, 5 июля, стало известно, что Омаров вышел на свободу после десятидневного ареста за мелкое хулиганство. Предварительно, оперативники не нашли связи между ним и действиями двух его сыновей, которые участвовали в терактах. Тем не менее сегодня утром Омарова вновь задержали. Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев, отца террористов забрали ночью из дома в селе Сергокала и доставили в Махачкалу.