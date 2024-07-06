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6 июля, 10:00

Экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали

Экс-глава района в Дагестане Омаров задержан за экономические преступления

Магомед Омаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Ленинского суда

Магомед Омаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Ленинского суда

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церкви и синагоги. В результате нападения погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое преступников оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии. Омарова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Сегодня утром он вышел на свободу, но ненадолго.

Никита Никонов
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