Экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали
Экс-глава района в Дагестане Омаров задержан за экономические преступления
Магомед Омаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Ленинского суда
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церкви и синагоги. В результате нападения погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое преступников оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии. Омарова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Сегодня утром он вышел на свободу, но ненадолго.