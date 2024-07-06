"Подлое нападение": Меликов объяснил, почему террористы в Дагестане убили много полицейских

Террористы, совершившие нападения в Махачкале и Дербенте, убили много сотрудников полиции из-за подлости и скрытности своих действий. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал людей, обращающих внимание на соотношение потерь, "псевдоэкспертами", которые ни разу "не держали в руках автомата" и не были допущены к соответствующим "расчётам".

"А почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно по сути своей варварское", — сказал руководитель республики.

Во-вторых, указал Меликов, в ходе отражения атаки силовики "встали в ряд", чтобы не пропустить боевиков. По его словам, большинство погибших — сотрудники ДПС, ППС, и террористы, уверен глава региона, неплохо подготовились: заранее изучили места, порядок и характер их службы. Например, один наряд расстреляли прямо во время досмотра транспорта.