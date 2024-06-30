Глава Дагестана Меликов назвал травлей реакцию на события в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал травлей реакцию "сторонних наблюдателей" на теракты в Махачкале и Дербенте. По словам руководителя республики, они публично дают "опасные комментарии" и необоснованно обвиняют Дагестан и его жителей в радикализме.

"Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии", — написал Меликов в телеграм-канале.

По его словам, дагестанцы никоим образом не поддерживают действия радикалов. При этом Меликов допускает, что некоторые спикеры специально обостряют ситуацию. Глава республики также выразил солидарность с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, который занял жёсткую позицию в отношении террористов и членов их семей. Кроме того, Меликов поддержал передачу рассмотрения уголовных дел боевиков в Краснодарский край, так как это исключает субъективный фактор, и заверил, что все причастные к терактам непременно понесут наказание.