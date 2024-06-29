Сообщников главаря террористов из Дагестана ищут среди чиновников Руководство Сергокалинского района Дагестана проверят после теракта в Махачкале 29 июня, 14:55 Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководство Сергокалинского района Дагестана. Обложка © Telegram / Mash

Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководства Сергокалинского района Дагестана и приближённых к администрации предприятий, после того как сыновья районного главы Магомеда Омарова совершили теракт в Махачкале. Сейчас следствие допускает, что чиновник продвигал во власть своих людей. Об этом пишет Mash.

Так, племянник чиновника Амир Омаров числится начальником отдела культуры, спорта и по делам молодёжи администрации Сергокалинского района. Брат жены, бизнесмен Ибрагим Омаров, руководит местным сельхозпредприятием. Супруга близкого друга Айшат Магомедова — экс-главред районной газеты Сергокалинского района.

Кстати, свою должность Айшат передала в 2012 году дочери Патимат. Последняя позже попалась на служебном подлоге: она устраивала фиктивных сотрудников, а их зарплату перечисляла себе, присвоив незаконно 700 тысяч рублей. Женщине грозят четыре года тюрьмы.

Авторы Татьяна Миссуми