Сообщников главаря террористов из Дагестана ищут среди чиновников
Руководство Сергокалинского района Дагестана проверят после теракта в Махачкале
Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководство Сергокалинского района Дагестана. Обложка © Telegram / Mash
Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководства Сергокалинского района Дагестана и приближённых к администрации предприятий, после того как сыновья районного главы Магомеда Омарова совершили теракт в Махачкале. Сейчас следствие допускает, что чиновник продвигал во власть своих людей. Об этом пишет Mash.
Так, племянник чиновника Амир Омаров числится начальником отдела культуры, спорта и по делам молодёжи администрации Сергокалинского района. Брат жены, бизнесмен Ибрагим Омаров, руководит местным сельхозпредприятием. Супруга близкого друга Айшат Магомедова — экс-главред районной газеты Сергокалинского района.
Кстати, свою должность Айшат передала в 2012 году дочери Патимат. Последняя позже попалась на служебном подлоге: она устраивала фиктивных сотрудников, а их зарплату перечисляла себе, присвоив незаконно 700 тысяч рублей. Женщине грозят четыре года тюрьмы.
Напомним, 23 июня в дагестанских городах Махачкале и Дербенте группа вооружённых боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге. Нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших сотрудников, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и арестовали.