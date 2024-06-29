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Сообщников главаря террористов из Дагестана ищут среди чиновников

Руководство Сергокалинского района Дагестана проверят после теракта в Махачкале

29 июня, 14:55
Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководство Сергокалинского района Дагестана. Обложка © Telegram / Mash

Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководство Сергокалинского района Дагестана. Обложка © Telegram / Mash

Полиция проверит на возможные контакты с террористами руководства Сергокалинского района Дагестана и приближённых к администрации предприятий, после того как сыновья районного главы Магомеда Омарова совершили теракт в Махачкале. Сейчас следствие допускает, что чиновник продвигал во власть своих людей. Об этом пишет Mash.

Так, племянник чиновника Амир Омаров числится начальником отдела культуры, спорта и по делам молодёжи администрации Сергокалинского района. Брат жены, бизнесмен Ибрагим Омаров, руководит местным сельхозпредприятием. Супруга близкого друга Айшат Магомедова — экс-главред районной газеты Сергокалинского района.

Кстати, свою должность Айшат передала в 2012 году дочери Патимат. Последняя позже попалась на служебном подлоге: она устраивала фиктивных сотрудников, а их зарплату перечисляла себе, присвоив незаконно 700 тысяч рублей. Женщине грозят четыре года тюрьмы.

Создателем преступной группы в Дагестане оказался сын экс-главы района Омарова
Создателем преступной группы в Дагестане оказался сын экс-главы района Омарова

Напомним, 23 июня в дагестанских городах Махачкале и Дербенте группа вооружённых боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге. Нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших сотрудников, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и арестовали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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