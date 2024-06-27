Создателем преступной группы в Дагестане оказался сын экс-главы района Омарова
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района РД
Создателем и главой преступной группировки, которая в День Святой Троицы устроила нападения на религиозные учреждения и полицейских в Дагестане, оказался 31-летний сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. Об этом говорится в пресс-релизе Верховного суда республики.
"[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым О. М. группу. После этого участники преступной группы, объединённые едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", — гласит документ.
Напомним, что две группы вооружённых террористов атаковали храм, синагогу и сотрудников полиции в Дербенте и Махачкале 23 июня. Среди боевиков оказались сыновья Омарова, которые попали на видео в момент перестрелки с силовиками. В тот же день чиновника задержали, а позднее лишили должности и арестовали. Ответным огнём радикалы были уничтожены. В результате трагедии погиб 21 человек, 16 из них — правоохранители. Также суд в Махачкале арестовал сообщника бандитов, который не участвовал в теракте, но помогал в его организации.