Создателем преступной группы в Дагестане оказался сын экс-главы района Омарова

Создателем и главой преступной группировки, которая в День Святой Троицы устроила нападения на религиозные учреждения и полицейских в Дагестане, оказался 31-летний сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. Об этом говорится в пресс-релизе Верховного суда республики.