Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16

В больнице Дагестана скончался ещё один полицейский, который попал под атаку боевиков. Число силовиков, погибших от рук террористов, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает SHOT.

В ночь на 25 июня умер в больнице 23-летний Нариман Насруллаев родом из села Аглоби. Он был сержантом полиции и отражал нападение боевиков в Дербенте. В ходе перестрелки полицейский получил ранения в бедро, селезёнку и руку. Чтобы спасти Наримана, врачи ампутировали ему ногу, удалили селезёнку и прооперировали руку, но он всё равно скончался. Насруллаев стал 16-м полицейским, который погиб от рук террористов.