Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16
В Дагестане скончался ещё один полицейский, пострадавший в результате терактов
Погибший полицейский Нариман Насруллаев. Обложка © Telegram / SHOT
В больнице Дагестана скончался ещё один полицейский, который попал под атаку боевиков. Число силовиков, погибших от рук террористов, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает SHOT.
В ночь на 25 июня умер в больнице 23-летний Нариман Насруллаев родом из села Аглоби. Он был сержантом полиции и отражал нападение боевиков в Дербенте. В ходе перестрелки полицейский получил ранения в бедро, селезёнку и руку. Чтобы спасти Наримана, врачи ампутировали ему ногу, удалили селезёнку и прооперировали руку, но он всё равно скончался. Насруллаев стал 16-м полицейским, который погиб от рук террористов.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек, пять из которых — гражданские. Также пострадало более 40 граждан. При этом ликвидировано пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.