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Регион
27 июня, 19:44

Суд Махачкалы арестовал сообщника ликвидированных в Дербенте террористов

В Махачкале арестован сообщник террористов, устроивших нападение в Дербенте, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — пояснила Мамаева.

Известно, что мужчина вступил в преступную группу, которую создал бывший лидер Сергокалинского района Магомед Омаров. Задержанный помогал организовывать теракт, хоть сам в нём не участвовал.

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Напомним, 23 июня в дагестанских городах Махачкала и Дербент группа вооружённых боевиков открыла стрельбу в сторону полицейских и устроила поджоги в церквях и синагоге. По последней информации, нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших сотрудников, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. Самого чиновника после этого освободили от должности и арестовали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / D'Action Images

Анатолий Симоненко
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