Суд Махачкалы арестовал сообщника ликвидированных в Дербенте террористов
В Махачкале арестован сообщник террористов, устроивших нападение в Дербенте, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.
"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — пояснила Мамаева.
Известно, что мужчина вступил в преступную группу, которую создал бывший лидер Сергокалинского района Магомед Омаров. Задержанный помогал организовывать теракт, хоть сам в нём не участвовал.
Напомним, 23 июня в дагестанских городах Махачкала и Дербент группа вооружённых боевиков открыла стрельбу в сторону полицейских и устроила поджоги в церквях и синагоге. По последней информации, нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших сотрудников, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. Самого чиновника после этого освободили от должности и арестовали.
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