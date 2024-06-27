Суд Махачкалы арестовал сообщника ликвидированных в Дербенте террористов

В Махачкале арестован сообщник террористов, устроивших нападение в Дербенте, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", — пояснила Мамаева.