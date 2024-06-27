"Зятя одного не отпущу": Герой, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем полицейского
Тесть полицейского вышел защищать Махачкалу от террористов наравне с силовиками
Дагестанец, который защищал Махачкалу от террористов плечом к плечу с местными полицейскими, оказался тестем одного из правоохранителей. Героя нашёл SHOT.
Герой, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем полицейского Видео © SHOT
63-летний Абакар узнал о беспорядках от зятя-полицейского, с которым они собирались вместе поужинать, но его срочно вызвали на службу. При этом он решил пойти вместе с родственником.
Мужчины доехали до места событий на машине и заняли оборону вместе с другими сотрудниками полиции. Абакар своими глазами видел смерть одного из полицейских, которого террорист убил выстрелом в лоб. Через несколько минут мужчина стал свидетелем убийства ещё двух силовиков. К слову, он не растерялся, взял автомат погибшего и начал оборонять местность.
Абакар и его зять смогли выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации террористов. К сожалению, их родственник погиб в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в машине, которую подорвали радикалы.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа вооружённых террористов начала стрелять в полицейских и устроила поджоги в церквях и синагоге. По последней информации, нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших полицейских, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. Самого чиновника после этого арестовали.