"Зятя одного не отпущу": Герой, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем полицейского

Дагестанец, который защищал Махачкалу от террористов плечом к плечу с местными полицейскими, оказался тестем одного из правоохранителей. Героя нашёл SHOT.

Герой, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем полицейского Видео © SHOT

63-летний Абакар узнал о беспорядках от зятя-полицейского, с которым они собирались вместе поужинать, но его срочно вызвали на службу. При этом он решил пойти вместе с родственником.

Мужчины доехали до места событий на машине и заняли оборону вместе с другими сотрудниками полиции. Абакар своими глазами видел смерть одного из полицейских, которого террорист убил выстрелом в лоб. Через несколько минут мужчина стал свидетелем убийства ещё двух силовиков. К слову, он не растерялся, взял автомат погибшего и начал оборонять местность.