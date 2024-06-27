Кадыров напомнил о кровной мести террористам за убийство 21 человека в Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил террористам, устроившим стрельбу в Дагестане, о кровной мести за убийство 16 полицейских и 5 гражданских. Видео с заявлением политика на чеченском языке появилось в его телеграм-канале.
"Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную. Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что "я не знал", не принимаются", — заявил Рамзан Кадыров.
Он добавил, что, если проживающий в Чечне отец не испытывает никакого интереса к жизни своих детей или не справляется с ними, необходимо уведомить об этом власти, и тогда его род не понесёт наказания.
"Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей", — пояснил глава Чечни.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа вооружённых террористов начала стрелять в полицейских и устроила поджоги в церквях и синагоге. По последним данным, нападение боевиков унесло жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших полицейских, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. Самого чиновника после этого арестовали.
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