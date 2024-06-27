Кадыров напомнил о кровной мести террористам за убийство 21 человека в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил террористам, устроившим стрельбу в Дагестане, о кровной мести за убийство 16 полицейских и 5 гражданских. Видео с заявлением политика на чеченском языке появилось в его телеграм-канале.

"Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную. Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что "я не знал", не принимаются", — заявил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что, если проживающий в Чечне отец не испытывает никакого интереса к жизни своих детей или не справляется с ними, необходимо уведомить об этом власти, и тогда его род не понесёт наказания.