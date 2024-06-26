Патриарх Кирилл прокомментировал убийство настоятеля храма в Дербенте
Патриарх: Убийство священника говорит о духовном упадке в среде, где рос боевик
Николай Котельников. Обложка © Telegram / derbentchat
Убийство настоятеля дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова свидетельствует о духовном и нравственном упадке в среде, где воспитывался террорист-убийца. Соответствующее заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя.
"Это свидетельствует о соответствующем нравственном и духовном упадке не только тех людей, в среде которых воспитался этот убийца, но и вообще, может быть, и в той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению вот таких террористических настроений, несущих опасность не только лично кому-то, но и всей нашей стране", — приводит пресс-служба РПЦ слова патриарха.
Тем временем в Дербенте убитого террористами протоиерея похоронили на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой он прослужил более 40 лет. На прощание с отцом Николаем пришли сотни горожан, представляющих разные конфессии.
Напомним, что 23 июня в ходе теракта в Дербенте в дом отца Николая, который находится на территории храма, ворвались боевики и молча застрелили его. Жене погибшего удалось спрятаться в соседней комнате. Также стало известно, что священнослужитель регулярно получал угрозы. Президент Владимир Путин посмертно наградил отца Николая орденом Мужества.
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.