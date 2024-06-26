Патриарх Кирилл прокомментировал убийство настоятеля храма в Дербенте

Убийство настоятеля дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова свидетельствует о духовном и нравственном упадке в среде, где воспитывался террорист-убийца. Соответствующее заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя.

"Это свидетельствует о соответствующем нравственном и духовном упадке не только тех людей, в среде которых воспитался этот убийца, но и вообще, может быть, и в той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению вот таких террористических настроений, несущих опасность не только лично кому-то, но и всей нашей стране", — приводит пресс-служба РПЦ слова патриарха.

Тем временем в Дербенте убитого террористами протоиерея похоронили на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой он прослужил более 40 лет. На прощание с отцом Николаем пришли сотни горожан, представляющих разные конфессии.