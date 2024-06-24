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24 июня, 14:42

Убитому в Дагестане священнику угрожали расправой

Религиовед Силантьев: Отцу Николаю, убитому в Дербенте, неоднократно угрожали

Убитый отец Николай. Обложка © SHOT

Убитый отец Николай. Обложка © SHOT

Во время терактов в Дагестане был убит отец Николай. Смерть священника является большой потерей для Махачкалинской епархии, говорит его знакомый, религиовед Роман Силантьев, в беседе с "Лентой.ру". Он отметил, что до этого погибшему неоднократно угрожали.

"Я был знаком с отцом Николаем. Я, когда работал в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви, курировал Азербайджан и тесно взаимодействовал с покойным архиепископом Александром. Он часто брал меня в поездки. А ездил он на машине из Баку в Махачкалу и обязательно останавливался в Дербенте у отца Николая. Он нас на границе встречал и провожал всегда. Очень был хороший человек", — сообщил Силантьев.

Он напомнил, что Дербент является достаточно сложным городом для епархии из-за ваххабитов. Десять лет назад ими были расстреляны прихожане кизлярского храма. И самому отцу Николаю неоднократно поступали угрозы расправой. Погибший прослужил в церкви более 40 лет и успел стать прототипом для памятника религиозной дружбе.

"Это большая потеря для церкви Махачкалинской епархии. Он был самый уважаемый священник Махачкалинской епархии. Вечная ему память", — завершил Роман Силантьев.

Убитый в Дагестане священник был прототипом для памятника братству трёх религий
Убитый в Дагестане священник был прототипом для памятника братству трёх религий

Напомним, что в ходе терактов в Дагестане в дом священника зашли боевики и молча застрелили его, жена отца Николая находилась в соседней комнате и успела закрыть дверь и спрятаться. Дочь священнослужителя сообщила, что он восстанавливался после инсульта и двигался довольно медленно, а посему не успел отреагировать на нападение.

Николай Рюмин
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