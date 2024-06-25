Террористы заранее готовили убийство священника Котельникова в Дербенте, пишут СМИ

Как утверждается, 66-летний отец Николай изначально был одной из основных целей нападения. Также при подготовке теракта были чётко намечены и другие объекты для атаки: синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале. При этом личности боевиков уже установлены, сейчас на свободе могут находиться люди, которые участвовали в организации нападения.