Террористы заранее готовили убийство священника Котельникова в Дербенте, пишут СМИ
"Известия": Террористы планировали убийство священника Котельникова в Дербенте
Священник Николай Котельников, погибший в Дагестане при теракте. Обложка © SHOT
Боевики, устроившие теракты в Дагестане, изначально планировали убить настоятеля дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова. Об этом свидетельствуют результаты исследования переписки убитых террористов, сообщает газета "Известия", ссылаясь на знакомый с ходом расследования источник.
Как утверждается, 66-летний отец Николай изначально был одной из основных целей нападения. Также при подготовке теракта были чётко намечены и другие объекты для атаки: синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале. При этом личности боевиков уже установлены, сейчас на свободе могут находиться люди, которые участвовали в организации нападения.
"Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца", — рассказал собеседник газеты.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.