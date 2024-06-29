Кадыров отказал "шайтанам-убийцам" из Дагестана в праве зваться мусульманами Кадыров попросил Бастрыкина быть аккуратнее, говоря о террористах и исламе 29 июня, 15:21 6082 6082 Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил руководителя СК РФ Александра Бастрыкина быть аккуратнее в формулировках, когда речь идёт о террористах, которые лишь прикрываются исламом, но не являются истинными мусульманами. Об этом чеченский лидер написал в телеграм-канале.

Кадыров обратил внимание на то, что Бастрыкин назвал "исламистами" преступников, совершивших теракты в "Крокусе" и в Дагестане. Глава Чечни заверил, что в Коране, как и в Библии, нет ни слова о том, что верующий может пойти на убийство. Кадыров уверен, что в наше неспокойное время "нельзя путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов", которые могут мнить себя последователями какой угодно религии.

"Я хотел бы сказать Александру Ивановичу [Бастрыкину], что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и ещё раз подчёркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты", — сказал лидер Чечни.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов на территории нашей страны. Свою позицию он озвучил на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге. В качестве аргумента он заявил, что за терактами в "Крокусе" и Дагестане стояли "террористы-исламисты".

Авторы Татьяна Миссуми