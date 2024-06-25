Муфтий Дагестана призвал не допустить повторения беспредела 90-х
Муфтий Абдулаев связал теракты в Дагестане с беспорядками в аэропорту Махачкалы
Муфтий Ахмад Абдулаев. Обложка © Муфтият Республики Дагестан
Теракт в Дербенте и Махачкале имеет цель дестабилизировать политическое положение и "столкнуть Дагестан в хаос боевых столкновений". Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев. Также он выразил мнение, что теракт связан со слишком мягкой реакцией на погром в махачкалинском аэропорту осенью прошлого года.
"Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события жертв может быть больше, поэтому, конечно, нужна жесткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия", — заметил Абдулаев в разговоре с "Лентой.ру".
По словам муфтия, для стабилизации ситуации, во-первых, необходима справедливая оценка событий со стороны правоохранителей, во-вторых, требуется жёстко перекрыть доступ и любопытство пользоваться информацией со стороны, в которой очевиден украинский след. В-третьих, важно присмотреться изнутри, кто отвечает этим натравливаниям. Некоторые люди настолько чувствуют свою безнаказанность, что порой открыто агитируют против мира в регионе, считает священнослужитель.
"В Дагестане есть районы, где засели потенциальные террористы, в народе их принято называть вахабистами. Это лояльное и демократичное заигрывание к ваххабитским движениям надо запрещать в целом, а не бить по отдельным группам, которые плодятся как поганки", — говорит Абдулаев.
В завершение он отметил, что подобные события снижают туристическую привлекательность региона, а соответственно ухудшают его экономическое положение. Муфтий напомнил, что в 90-е годы республика пережила погромы, которые вызвали массовый выезд из региона иудеев и православных. Допустить повторения этого беспредела ни в коем случае нельзя, заключил Абдулаев.
В воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа боевиков атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, жертвами нападений террористов стали 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от боевиков. При этом ликвидированы пятеро преступников, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновник отстранён от должности и задержан.
Напомним, 29 октября прошлого года разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента РФ Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.