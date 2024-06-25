Муфтий Дагестана призвал не допустить повторения беспредела 90-х

Теракт в Дербенте и Махачкале имеет цель дестабилизировать политическое положение и "столкнуть Дагестан в хаос боевых столкновений". Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев. Также он выразил мнение, что теракт связан со слишком мягкой реакцией на погром в махачкалинском аэропорту осенью прошлого года.

"Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события жертв может быть больше, поэтому, конечно, нужна жесткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия", — заметил Абдулаев в разговоре с "Лентой.ру".

По словам муфтия, для стабилизации ситуации, во-первых, необходима справедливая оценка событий со стороны правоохранителей, во-вторых, требуется жёстко перекрыть доступ и любопытство пользоваться информацией со стороны, в которой очевиден украинский след. В-третьих, важно присмотреться изнутри, кто отвечает этим натравливаниям. Некоторые люди настолько чувствуют свою безнаказанность, что порой открыто агитируют против мира в регионе, считает священнослужитель.

"В Дагестане есть районы, где засели потенциальные террористы, в народе их принято называть вахабистами. Это лояльное и демократичное заигрывание к ваххабитским движениям надо запрещать в целом, а не бить по отдельным группам, которые плодятся как поганки", — говорит Абдулаев.