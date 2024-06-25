"Уши иностранных разведок": Политолог объяснил, кому выгодны теракты в Дагестане
Политолог Манойло: Террористы не могут существовать без финансирования
Жертвами террористов в Дагестане стали 20 человек, более 40 пострадали. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД
Локальные группировки террористов в России, в том числе спящие, не могут существовать без поддержки извне и финансирования. Об этом заявил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло в эфире радио "Комсомольская правда".
Манойло напомнил о деятельности таких группировок в Афганистане, где они "быстро затухали", когда их удавалось лишить финансирования. Более того, даже в своих "домашних" регионах члены террористических группировок не имеют шансов без соответствующей поддержки со стороны.
Говоря о трагедии в Дагестане, специалист допустил, что членов этих преступных банд финансировали из-за рубежа, а именно те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России.
"Не исключено, что это деньги, пришедшие из-за рубежа. Нападения могут финансировать те, кому выгодна дестабилизация внутренней ситуации в России. Иначе бы этих террористов не использовали в качестве инструмента такой дестабилизации. Здесь может быть спайка внешних сил, уши разведок иностранных здесь торчат", — подчеркнул Манойло.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. Один из них — сержант полиции инспектор ДПС Хабиб Алиев, который перед гибелью отказался от предложения местного жителя спрятаться в жилом доме.