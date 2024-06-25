"Уши иностранных разведок": Политолог объяснил, кому выгодны теракты в Дагестане

Локальные группировки террористов в России, в том числе спящие, не могут существовать без поддержки извне и финансирования. Об этом заявил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло в эфире радио "Комсомольская правда".

Манойло напомнил о деятельности таких группировок в Афганистане, где они "быстро затухали", когда их удавалось лишить финансирования. Более того, даже в своих "домашних" регионах члены террористических группировок не имеют шансов без соответствующей поддержки со стороны.

Говоря о трагедии в Дагестане, специалист допустил, что членов этих преступных банд финансировали из-за рубежа, а именно те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России.