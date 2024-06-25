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25 июня, 00:27

"Меня всё равно убьют": Погибший в Махачкале полицейский спас мирного жителя, отказавшись от укрытия

МВД: Погибший в Махачкале сотрудник ДПС Алиев отказался от укрытия в жилом доме

Погибший в Махачкале сотрудник ДПС Алиев отказался от укрытия в жилом доме. Обложка © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Погибший в Махачкале сотрудник ДПС Алиев отказался от укрытия в жилом доме. Обложка © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Погибший во время контртеррористической операции в Махачкале 24-летний сержант полиции инспектор ДПС Хабиб Алиев перед гибелью отказался от предложения местного жителя спрятаться в жилом доме. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Сообщается, что он отказался входить в дом с мирным жителем, который впускал его к себе укрыться. Полицейский попросил гражданского спрятаться и не стал входить с ним в дом, чтобы не подвергать его жизнь опасности.

"Нет. Меня всё равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!" — приводит Гариева последние слова полицейского.

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Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. Глава республики Сергей Меликов заявил, что близким жертв произошедших терактов выплатят по миллиону рублей.

Алексей Соловьёв
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