"Меня всё равно убьют": Погибший в Махачкале полицейский спас мирного жителя, отказавшись от укрытия

Погибший во время контртеррористической операции в Махачкале 24-летний сержант полиции инспектор ДПС Хабиб Алиев перед гибелью отказался от предложения местного жителя спрятаться в жилом доме. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Сообщается, что он отказался входить в дом с мирным жителем, который впускал его к себе укрыться. Полицейский попросил гражданского спрятаться и не стал входить с ним в дом, чтобы не подвергать его жизнь опасности.