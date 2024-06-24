Семьям 20 жертв террористов в Дагестане выплатят по миллиону, раненым — по 500 тысяч
Меликов: Семьи погибших в ходе терактов в Дагестане получат по миллиону рублей
Близким жертв произошедших накануне терактов в Дагестане выплатят по миллиону рублей. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил глава республики Сергей Меликов.
"[Родственникам] погибших вне зависимости от того, сотрудник он или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени ранения и тяжести, будет оказана помощь до 500 тысяч рублей", — отметил он в беседе с журналистами.
По словам Меликова, погибших силовиков представят к государственным наградам России и республики. Проявленное ими мужество при отражении нападений боевиков глава Дагестана сравнил с героизмом, который демонстрируют бойцы специальной военной операции (СВО).
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев