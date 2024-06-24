Семьям 20 жертв террористов в Дагестане выплатят по миллиону, раненым — по 500 тысяч

Близким жертв произошедших накануне терактов в Дагестане выплатят по миллиону рублей. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил глава республики Сергей Меликов.

"[Родственникам] погибших вне зависимости от того, сотрудник он или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени ранения и тяжести, будет оказана помощь до 500 тысяч рублей", — отметил он в беседе с журналистами.