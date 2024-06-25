Отца ликвидированных в Дагестане террористов задержали по статье о хулиганстве

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого устроили теракты в республике, задержан по статье о мелком хулиганстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Он задержан по статье о мелком хулиганстве. В ближайшее время будет проходить по более тяжкой статье", — рассказал собеседник агентства.