Отца ликвидированных в Дагестане террористов задержали по статье о хулиганстве
ТАСС: Экс-глава района Дагестана, чьи дети устроили теракты, задержан за хулиганство
Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого устроили теракты в республике, задержан по статье о мелком хулиганстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Он задержан по статье о мелком хулиганстве. В ближайшее время будет проходить по более тяжкой статье", — рассказал собеседник агентства.
По данным "Коммерсанта", в настоящее время следствие рассматривает вопрос о предъявлении 63-летнему Омарову обвинения в пособничестве терроризму.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.