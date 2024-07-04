В Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта

Советский районный суд Махачкалы до 2 сентября арестовал троих обвиняемых в подготовке теракта. Об этом говорится в Верховном суде Дагестана.

"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ", — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

По данным следствия, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения в составе группы планировали совершить на территории республики взрыв, поджог, которые бы привели к гибели местных жителей, повреждениям объектов инфраструктуры и дестабилизации деятельности органов власти Дагестана и РФ.