В Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта
Советский районный суд Махачкалы до 2 сентября арестовал троих обвиняемых в подготовке теракта. Об этом говорится в Верховном суде Дагестана.
"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ", — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
По данным следствия, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения в составе группы планировали совершить на территории республики взрыв, поджог, которые бы привели к гибели местных жителей, повреждениям объектов инфраструктуры и дестабилизации деятельности органов власти Дагестана и РФ.
Как выяснили правоохранители, преступники приобрели оружие и хранили его в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале, а также изготовили СВУ осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта.
Как сообщал Life.ru, 23 июня группа террористов совершила нападения в Махачкале и Дербенте. Они подожгли церкви, синагогу, а также напали на сотрудников полиции. В результате трагедии погибло 22 человека. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, в том числе двоих сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновника уволили и арестовали. Кроме содеянного, по данным МВД, боевики планировали атаковать шиитскую мечеть.
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