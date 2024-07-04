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4 июля, 17:04

В Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта

Советский районный суд Махачкалы до 2 сентября арестовал троих обвиняемых в подготовке теракта. Об этом говорится в Верховном суде Дагестана.

"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ", — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

По данным следствия, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения в составе группы планировали совершить на территории республики взрыв, поджог, которые бы привели к гибели местных жителей, повреждениям объектов инфраструктуры и дестабилизации деятельности органов власти Дагестана и РФ.

Как выяснили правоохранители, преступники приобрели оружие и хранили его в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале, а также изготовили СВУ осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта.

Сообщников главаря террористов из Дагестана ищут среди чиновников
Сообщников главаря террористов из Дагестана ищут среди чиновников

Как сообщал Life.ru, 23 июня группа террористов совершила нападения в Махачкале и Дербенте. Они подожгли церкви, синагогу, а также напали на сотрудников полиции. В результате трагедии погибло 22 человека. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, в том числе двоих сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновника уволили и арестовали. Кроме содеянного, по данным МВД, боевики планировали атаковать шиитскую мечеть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kc.bangkaew

Александра Мышляева
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