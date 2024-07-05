Отец братьев-террористов из Дагестана вышел на свободу
Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство
Магомед Омаров. Обложка © Администрация
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, отец террористов Османа и Адиля Омаровых, освободился после 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своём телеграм-канале.
"Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу", — написал Хадулаев.
Напомним, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церковь и синагогу. В результате трагедии погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое стрелков оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии.