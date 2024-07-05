Отец братьев-террористов из Дагестана вышел на свободу

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, отец террористов Османа и Адиля Омаровых, освободился после 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своём телеграм-канале.