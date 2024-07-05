Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 10:22

Отец братьев-террористов из Дагестана вышел на свободу

Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство

Магомед Омаров. Обложка © Администрация

Магомед Омаров. Обложка © Администрация

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, отец террористов Османа и Адиля Омаровых, освободился после 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своём телеграм-канале.

"Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу", — написал Хадулаев.

В Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта
В Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта

Напомним, 23 июня в Дагестане террористы начали стрелять в полицейских, а также подожгли церковь и синагогу. В результате трагедии погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое стрелков оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров