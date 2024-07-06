Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 70 человек
Число отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске выросло до 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Республике Бурятия.
"В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
В итоге 15 человек, из которых 10 детей, госпитализировали. Остальные же пациенты находятся на амбулаторном лечении. Между тем в инфекционном отделении больницы уже развёрнуты дополнительные места.
Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратились 44 человека. Вскоре число отравившихся выросло до 56. Все они отравились роллами, которые заказали через службу доставки из местного кафе. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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