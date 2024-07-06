Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 70 человек

Число отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске выросло до 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Республике Бурятия.

"В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

В итоге 15 человек, из которых 10 детей, госпитализировали. Остальные же пациенты находятся на амбулаторном лечении. Между тем в инфекционном отделении больницы уже развёрнуты дополнительные места.