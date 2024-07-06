Число отравившихся в бурятском кафе выросло до 56. 36 из них дети

В бурятском Гусиноозёрске число отравившихся в местном кафе выросло до 56 человек, 36 из которых дети. У пострадавших находят острый гастроэнтерит неуточнённой этиологии. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своём телеграм-канале.

"Пострадавших в тяжёлом состоянии нет. На 15:00 часов (10:00 мск. — Прим. Life.ru) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", — написала Лудупова.