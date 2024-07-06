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6 июля, 11:27

Число отравившихся в бурятском кафе выросло до 56. 36 из них дети

Количество отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске выросло до 56

В бурятском Гусиноозёрске число отравившихся в местном кафе выросло до 56 человек, 36 из которых дети. У пострадавших находят острый гастроэнтерит неуточнённой этиологии. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своём телеграм-канале.

"Пострадавших в тяжёлом состоянии нет. На 15:00 часов (10:00 мск. — Прим. Life.ru) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", — написала Лудупова.

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Напомним, ранее сообщалось, что в инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратились 44 человека. По факту массового отравления проводится доследственная проверка. Осуществляется осмотр общепита, изымаются образцы для сравнительного исследования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhukovichby

Николай Рюмин
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