Петербургский музей современного искусства "Эрарта" обвинили в пропаганде нацизма

В Василеостровский суд Петербурга поступил протокол о пропаганде нацизма, составленный в отношении музея современного искусства "Эрарта". Об этом в личном телеграм-канале заявила глава объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

"Из материалов следует, что 6 мая АО "Эрарта" в музее современного искусства "Эрарта" организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. На четвёртом этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета "Жыве Беларусь", — объяснила она.

В протоколе подчёркивается, что полотно доступно для просмотра неограниченным кругом зрителей. При этом лозунг "Жыве Беларусь", как указывают эксперты, использовался 13-м Белорусским полицейским батальоном при СД (служба безопасности главы Третьего рейха — Прим. Life.ru) и 30-й гренадёрской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с партийным приветствием нацистов.

По словам Лебедевой, протокол составили в районном отделе полиции в рамках части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". В настоящий момент дело находится на рассмотрении у судьи.

Ранее Life.ru рассказывал об уголовном деле, которое возбудили в отношении российского блогера и историка Тамары Эйдельман* за реабилитацию нацизма. Расследование находится на контроле у прокуратуры.