На историка Тамару Эйдельман* завели уголовное дело о реабилитации нацизма
Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman
Против российского блогера и историка Тамары Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.
"По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование — на контроле в прокуратуре", — рассказали представители ведомства.
Тамара Эйдельман* известна своими спорными взглядами на мировую историю и на конкретных её персонажей. К примеру, на её канале есть ролик, где она около часа объясняет, что Степан Бандера не нацист, садист и преступник, истреблявший украинцев, поляков и евреев, а в общем-то довольно порядочный человек. Несмотря на отток аудитории, не желающей впитывать такие "уроки истории", видео продолжают выходить, а "заслуженный учитель", как она сама себя любит называть, клепает их с удовольствием и дальше. Ранее прокуратура потребовала завести уголовное дело из-за её высказываний о Дне воинской славы России.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.