Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 12:12

На историка Тамару Эйдельман* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman

Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman

Против российского блогера и историка Тамары Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.

"По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование — на контроле в прокуратуре", — рассказали представители ведомства.

Земфиру* обязали выплатить 200-тысячный долг за коммуналку
Земфиру* обязали выплатить 200-тысячный долг за коммуналку

Тамара Эйдельман* известна своими спорными взглядами на мировую историю и на конкретных её персонажей. К примеру, на её канале есть ролик, где она около часа объясняет, что Степан Бандера не нацист, садист и преступник, истреблявший украинцев, поляков и евреев, а в общем-то довольно порядочный человек. Несмотря на отток аудитории, не желающей впитывать такие "уроки истории", видео продолжают выходить, а "заслуженный учитель", как она сама себя любит называть, клепает их с удовольствием и дальше. Ранее прокуратура потребовала завести уголовное дело из-за её высказываний о Дне воинской славы России.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Прокуратура
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров