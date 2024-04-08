История на любой кошелёк: Почему бывший заслуженный учитель Эйдельман разносит Россию Заслуженный учитель России иноагент Тамара Эйдельман* выпустила видео, где отбеливает украинского нациста и карателя Бандеру. А ведь недавно она горевала по Израилю. Кто такая Эйдельман* и чему учила детей? 7 апреля, 21:33 Коллаж © Life.ru . Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO, © YouTube / Tamara Eidelman

Как Тамара Эйдельман* стала иноагентом

Из антироссийской риторики заслуженного учителя России 2003 года Тамары Эйдельман* уже откровенно торчат уши западных заказчиков. В своей последней "видеолекции” она битых два часа доказывает, что Степан Бандера на самом деле был хорошим.

А ведь Третий рейх для Тамары Эйдельман* всегда был худшим из зол, именно с гитлеровской Германией она сравнивает современную Россию. Помимо того, Тамара Натановна* показала себя убеждённой израильтянкой.

— Смотрю кадры ударов Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство, — заявила Эйдельман, реагируя на бомбёжки мирных палестинцев.

Но, видимо, ситуация в мире изменилась, и теперь Эйдельман*, хочешь или не хочешь, приходится обелять гитлеровских пособников.

Аватар Тамары Эйдельман в соцсетях. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Тамара Эйдельман

Среди других свежих кейсов "педагога" — топорно спетая ода НАТО, сопровождаемая клеветой в адрес Российской армии.

— Сколько живу на свете, всё время слышу про страшное-жуткое НАТО. Ради защиты от них приходится захватывать Крым, бомбить Киев, разорять Бучу. Что за дикая выдумка об агрессивном враге? Решила разобраться — зачем был создан Североатлантический альянс, чего натовцы добились и какие ошибки совершили (или нет?), — заявила она.

Изучая "уроки" Эйдельман*, становится странно, что иноагентом её признали только через полгода после начала СВО, а не намного раньше.

Напомним, что Тамара Натановна* с 1989 по 2021 год преподавала в скандально известной столичной школе № 57. В этом элитном московском учебном заведении сразу два педагога были обвинены в многочисленных эпизодах совращения учениц. Среди её учеников — иноагент Антон Долин*. Среди коллег — заочно арестованный за педофилию и перебравшийся в Израиль Борис Меерсон.

Деконструктор российской истории

За что западные кураторы любят Тамару Эйдельман* — за то, что она опытнейший и не бесталанный деконструктор российской истории. Любые события, недавние или давно ушедших лет, она перевернёт так, что Российская Федерация (СССР, Российская империя, Русь) у неё обязательно окажется страной дураков, а виноватым будет даже не правитель, а весь российский народ. Всё это она упаковывает в бульварную, но увлекательную форму. И уже не важно, что историческая ценность равна нулю.

— Всё жду, когда отменят парад. Меня последние годы волнует вопрос о советских загранотрядах и массовых изнасилованиях немецких женщин. Не уверена, что это имеет смысл подробно обсуждать в классе. Но о том, как вела себя Красная армия в Кёнигсберге, в Берлине, нужно поговорить, — вот её мнение о Великой Отечественной войне, которое учительница публично транслировала и транслирует.

Уроки Эйдельман* знают не только её ученики, а преподавала она школьникам более 35 лет, и не только либералы, для которых она десятилетиями выступает на "Эхе" и пишет в "Медузе"**, но и сотни тысяч читателей киношных сайтов. Тамара Эйдельман часто разбирала сериал "Игра престолов" и, естественно, постоянно сравнивала Вестерос с Россией.

Широкая общественность узнала о заслуженной учительнице в 2021 году после первого её интервью Юрию Дудю*. Она тогда стала мемом — Тамарой "менты нам не кенты" Эйдельман.

— В девяностые немцы привезли нам гуманитарную помощь. Когда они ехали обратно, их мент в Беларуси остановил: "Хочешь фуражку купить?" — "Хочу всю форму". Мент разделся до трусов и продал всю форму. Унизительно? Как можно ностальгировать по тем временам? Ну так это менты, они нам не кенты! — по-пахански выдала она.

Видео © Telegram / Правый Григоров

В период пандемии она обрушилась на московские власти за обязательное ношение масок (словно в других мегаполисах мира было по-другому) и бездоказательно обвинила в отсутствии нормальной дезинфекции. Свои претензии она завернула в историю про бестолковые власти Сан-Франциско, которые допустили в 1900–1908 годах эпидемию чумы.

В последнее время Тамара Эйдельман* свалилась совсем уж в лютую русофобию и носит "жовто-блакитный" значок на груди.

Тамара Эйдельман* о русских. Фото © YouTube / Current Time

— Сравнение с предвоенной Германией не люблю, но оно оправданно. Это первое, что приходит в голову. Есть все 12 признаков фашизма в России, — заявила она после начала спецоперации в эфире экстремистского ФБК***. Идею, что во всех бедах России виноват "нуждающийся в фюрере" народ, она с тех пор протаскивает упорно. Например, недавно у неё выходило видео под названием "Где исторические корни жестокости русского народа?".

Видео © Telegram / НЕБОЖЕНА

Во время второго интервью Дудю* она выдала все либеральные клише об СВО, что на демократической Украине нет нацизма, в России почти тоталитарная диктатура, что американцам бомбить можно, но кое-что добавила и от себя: якобы Россию обрекли православность и самодержавность.

— Когда война закончится, у нас будет столько срочнейших дел: принесение извинений Украине, наказание военных преступников, полное изменение российской жизни. Сейчас в России могут посадить за кроссовки, — городит она.

Видео © Telegram / Жизнь насекомых

Семья Тамары Эйдельман*

Она из интеллигентной советской семьи. Её родители тоже были историками, дед — театроведом и публицистом. Тамара Эйдельман* не стала брать мужью фамилию. Её супруг — писатель и лауреат Букеровской премии Пётр Алешковский, который в России давно пропал из публичного поля. Как выяснил Life.ru, он сейчас помогает собирать средства для ЦАХАЛ, недавно выпустил ограниченным тиражом и только в Израиле обетованном книгу "Хроники русско-украинской войны". Позицию Алешковского можно предположить по его публичным жалобам в прошлом десятилетии, что в России ему стало душно жить.





Тамара Эйдельман* и Пётр Алешковский вырастили двух детей. Известен их сын — прежде маститый медиаменеджер, а ныне иноагент Митя Алешковский*.

Наследник Эйдельман* сейчас находится в Лиссабоне, где получает местный вид на жительство, при этом из его сообщений в открытых пабликах ясно, что ранее его семья уже получила литовский ВНЖ.

По данным Life.ru, Тамара Эйдельман* сейчас, как и сын, в Лиссабоне. До начала арабско-израильского конфликта наездами бывала в Израиле. На родину она возвращаться не собирается.

Что может оставаться у Эйдельман* в Москве

До отъезда из России заслуженная учительница пользовалась четырёхкомнатной квартирой и трёшкой в сталинках у парка Победы на Кутузовском проспекте и у ипподрома на Беговой соответственно — суммарная цена до 100 млн рублей. Также она занимала добротный коттедж в респектабельном посёлке под Истрой "Белая роща – 2". Сейчас там продаётся за 95 млн рублей соседний дом схожих размеров.

Эйдельман* занимала добротный коттедж в респектабельном посёлке под Истрой. Фото © Cian.ru

* Внесены в список иноагентов. ** Издание признано иноагентом и нежелательным в России. *** Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Фото © YouTube / Tamara Eidelman Почему бывшая российская учительница стала русофобкой? 0 Всё говорит о том, что она всегда придерживалась таких взглядов Чтобы получать деньги от западных заказчиков за искажение истории Я не слежу за жизнью иноагентов, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров