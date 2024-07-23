Митрополит Тихон: "Херсонес Таврический" сможет принимать 50 тысяч гостей в день

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал том, что новый историко-археологический парк "Херсонес Таврический" в Севастополе сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей в день. Его планируют открыть уже 30 июля в тестовом режиме.

"Пропускная способность <…> в целом, когда будет запущен в полную мощь этот комплекс, до 50 тыс. человек [в день]", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.

Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Митрополит также заявил, что данный комплекс, в создании которого он принял активное участие, состоит из множества объектов. Например, там находится музей Крыма и Новороссии и музей античности и Византии, первый музей христианства, а также единственный православный храм-парк.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, посетители также смогут увидеть различные археологические объекты, которые были найдены в ходе предварявших строительство комплекса раскопок.