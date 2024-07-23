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23 июля, 15:26

Митрополит Тихон: "Херсонес Таврический" сможет принимать 50 тысяч гостей в день

Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал том, что новый историко-археологический парк "Херсонес Таврический" в Севастополе сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей в день. Его планируют открыть уже 30 июля в тестовом режиме.

"Пропускная способность <…> в целом, когда будет запущен в полную мощь этот комплекс, до 50 тыс. человек [в день]", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой грядущему открытию историко-археологического парка.

Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Первый в России музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Митрополит также заявил, что данный комплекс, в создании которого он принял активное участие, состоит из множества объектов. Например, там находится музей Крыма и Новороссии и музей античности и Византии, первый музей христианства, а также единственный православный храм-парк.

"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси и откроют для гостей 30 июля
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси и откроют для гостей 30 июля

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, посетители также смогут увидеть различные археологические объекты, которые были найдены в ходе предварявших строительство комплекса раскопок.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Ранее Life.ru рассказал о том, что в парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства. Данный парк станет крупнейшим туристическим и научным центром не только Севастополя, но и всей России. Древние артефакты из федеральных музеев станут основой выставки. Ранее Тихон поблагодарил военных строителей, которые за два года возвели "Новый Херсонес". В свою очередь, губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что музейно-храмовый комплекс будет иметь большую важность для всего православного мира.

Наталья Афонина
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