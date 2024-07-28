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28 июля, 08:02

На передовой в День Крещения Руси освятили часовню

В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие приурочено к 28 июля — Дню Крещения Руси, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня у нас День Крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освящали часовню, которую назвали в честь этого святого, который, собственно, и основатель нашей всей сегодняшней государственности", — рассказал священник Максим.

Храм возвели по инициативе командования бригады в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Часовню соорудили из армейской палатки. Военные провели молитву в честь князя Владимира.

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"Мы поныне, сегодня, как его преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы — его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь", добавил священник.

После освящения часовни отец Максим вручил каждому бойцу шеврон с изображением князя Владимира – Крестителя Руси.

Напомним, что 28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси. В этот день важно вспомнить великого князя Владимира, который верой и решительностью изменил историю России. Ранее Life.ru рассказал, что можно и что нельзя делать в этот святой день.

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АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Наталья Афонина
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