Время благодарности Богу: Священник рассказал о праздновании Дня Крещения Руси

28 июля в России отмечают День Крещения Руси, важный праздник, посвящённый принятию христианства. Протоиерей Константин Харитонов рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" об особенностях этого дня для Православной церкви и верующих.

По словам священнослужителя, исторически он связан с праздником изнесения Честного Креста, который отмечается 14 августа. В прежние времена мёд освящался в этот период, символизируя сладость принятой веры. Однако сам праздник Крещения Руси установлен в день памяти святого князя Владимира Красно Солнышко, который и является крестителем Руси.

В честь праздника по благословению патриарха в 12 часов дня во всех уголках России раздаётся колокольный звон. Это событие символизирует принятие православной веры, и каждый храм и монастырь участвуют в этом звоне, который возвещает о великой вере и её значении для народа.

Отец Константин отметил, что этот день — время благодарности Богу за дарованную веру и важное событие для православного народа, который представляет собой не только Россию, но и более широкую Святую Русь.